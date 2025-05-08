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02:31, 8 мая 2025Бывший СССР

В Приднестровье открыли мемориальную доску в память о Гитлере

В Приднестровье открыли мемориальную доску красноармейцу Семену Гитлеру
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

В Приднестровье прошла церемония открытия мемориальной доски воину-красноармейцу Семену Гитлеру, который служил в 73-м пулеметном батальоне. Об этом сообщается на сайте министерства обороны непризнанной республики.

«Красноармеец Семен Константинович Гитлер отличился при обороне Одессы. Как указал в наградном листе командир батальона, герой около восьми суток огнем своего пулемета уничтожал противника», — указывается в сообщении. Там отмечается, что его взвод попал в окружение, и когда у бойца закончились боеприпасы, ему пришлось добираться до своих войск ползком — он преодолел расстояние в 10 километров.

В дальнейшем Семен Гитлер был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей "За отвагу", "За оборону Одессы" и "За оборону Севастополя" (посмертно). При этом в приказе о его награждении фамилию военного изменили — там она значится как «Гитлев».

Отмечается, что красноармеец пал в боях за Севастополь в июле 1942 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне должны глубоко изучать уроки Великой Отечественной войны и твердо отстаивать правду о ней.

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