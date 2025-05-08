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00:30, 8 мая 2025Россия

В России начались длинные майские праздники

Аналитик Лопатина: В России начались длинные праздники с 8 по 11 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В России начались длинные праздники, они продлятся с 8 по 11 мая, напомнила в беседе с РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Она уточнила, что долгие выходные ожидают россиян из-за переноса нерабочих дней, который утвердило правительство. Четверг будет нерабочим из-за переноса с воскресенья, 23 февраля.

Первая часть майских праздников также продлилась четыре дня, с 1 по 4 мая. Перенос выходных дней, совпадающих с праздничными, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет сохранить время отдыха, напомнила Лопатина.

Ранее огромные толпы туристов в Калининграде на майских праздниках попали на видео и удивили местных жителей.

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