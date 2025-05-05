Огромные толпы туристов в российском городе на майских праздниках попали на видео

Огромные толпы туристов в Калининграде на майских праздниках попали на видео и удивили местных жителей. Ролик появился на странице @nikusaai в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видны длинные очереди к достопримечательностям и толпы отдыхающих на улицах. В подписи к ролику автор заметила, что такая картина наблюдается не только у моря, но и в других частях Калининграда. В комментариях жители российского города выразили недовольство большим количеством туристов. «Кринжово читать комментарии калининградцев. Очень "гостеприимный" народ», «Какой город негостеприимный, оказывается», «Ну и чудесно же. Пусть граждане ездят по своей стране», — писали юзеры.

Ранее старт купального сезона на черноморских курортах России отложили на начало июня. По словам синоптика Александра Шувалова, это связано с плохой погодой: прохладная температура будет держаться на протяжении всех майских праздников.