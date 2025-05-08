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08:12, 8 мая 2025Бывший СССР

В России рассказали о готовящихся провокациях ВСУ в ДНР

Марочко: ВСУ готовят провокации у Северска и Часова Яра
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации у двух населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) — Северска и Часова Яра. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«По данным агентурных источников, в районе Северска и Часова Яра со стороны украинских спецслужб в ближайшее время планируется ряд мероприятий, направленных на дискредитацию военно-политического руководства РФ», — рассказал Марочко. Не уточняется, какого рода будут провокации.

Эксперт также отметил, что в районах этих населенных пунктов возросла активность военнослужащих центров информационно-психологических операций Украины.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ готовит кадровый резерв из школьников.

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