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08:20, 8 мая 2025Россия

В России заявили о попытке Киева «впарить» неприемлемую формулу мира

Рогов: Киев пытается впарить России неприемлемую формулу урегулирования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета в беседе с РИА Новости заявил, что Киев пытается «впарить» России неприемлемую формулу мирного урегулирования.

Таким образом он прокомментировал слова спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что Украина готова на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления и отвод войск на 15 километров от линии соприкосновения с обеих сторон.

«Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой для режима Зеленского», — сказал Рогов. Он подчеркнул, что Россия не пойдет на очередные попытки обмана на неясных условиях и требует устойчивого мира. Чиновник также назвал Келлога лоббистом украинской позиции, чего спецпосланник и не скрывает.

Ранее президент США Дональд заявил, что урегулирование конфликта на Украине дошло до точки принятия решений. «Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», — сказал глава Белого дома, не уточнив, что имеет в виду.

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