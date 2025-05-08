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23:46, 8 мая 2025Мир

В США напомнили о словах России про Украину в НАТО

Миршаймер: РФ неоднократно объясняла, почему против вступления Украины в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия неоднократно пыталась объяснить западным лидерам, почему выступает против членства Украины в НАТО. Об этом напомнил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Он отметил, что руководство западных стран игнорирует историю, поэтому не может понять суть проблемы, связанной со присоединением Киева к альянсу.

«Я думаю, если вы уделите серьезное внимание истории и попытаетесь поставить себя на место российских лидеров, то быстро поймете, что о членстве Украины в НАТО не может быть и речи», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно говорила о том, что Украина должна быть нейтральным государством и не представлять серьезной наступательной угрозы.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что вступление страны в НАТО необратимо. Она указала, что членство Киева закреплено в документах НАТО.

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