В США заявили о выпуске новейшей ядерной бомбы в мае 2025 года

Минэнерго США заявило о выпуске новой ядерной бомбы B61-13 в мае

США ожидают выпуска первых образцов новейшей термоядерной бомбы B61-13 в мае 2025 года, об этом заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики Тереза Роббинс, ее слова приводит РИА Новости.

«Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце», — сказала чиновница на слушаниях в Конгрессе.

Первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 ожидается в мае, почти на год раньше запланированного, отметила Роббинс. Создание этого типа вооружений было одобрено в конце 2023 года, выпуск ожидался весной 2026. Бомбами B61-13 Соединенные Штаты планируют снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что во время конфликта на Украине мир как никогда ранее стал близок к ядерной войне.