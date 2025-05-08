Вэнс оценил положение Украины словами «не так уж хорошо»

Вэнс: В последние месяцы дела для Украины складываются не так уж хорошо

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил положение Украины на поле боя словами «не так уж хорошо». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Конечно, украинцы хотели бы прекращения огня. Отчасти в связи с тем, что дела в последние несколько месяцев идут для украинцев не так уж хорошо», — сказал он.

Вэнс также подчеркнул, что Москва «просит слишком много», однако в Белом доме ожидали этого. «Потому что, согласно восприятию россиянами хода войны "на земле", они побеждают», — отметил американский вице-президент.

Ранее Вэнс предупредил, что США выйдут из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если Россия будет вести их «недобросовестно». «Если это произойдет, да — мы отойдем в сторону», — отметил он.