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23:48, 8 мая 2025Мир

Вэнс оценил положение Украины словами «не так уж хорошо»

Вэнс: В последние месяцы дела для Украины складываются не так уж хорошо
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил положение Украины на поле боя словами «не так уж хорошо». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Конечно, украинцы хотели бы прекращения огня. Отчасти в связи с тем, что дела в последние несколько месяцев идут для украинцев не так уж хорошо», — сказал он.

Вэнс также подчеркнул, что Москва «просит слишком много», однако в Белом доме ожидали этого. «Потому что, согласно восприятию россиянами хода войны "на земле", они побеждают», — отметил американский вице-президент.

Ранее Вэнс предупредил, что США выйдут из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если Россия будет вести их «недобросовестно». «Если это произойдет, да — мы отойдем в сторону», — отметил он.

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