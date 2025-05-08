Вице-президент США предостерег Россию от «недобросовестности»

Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине при недобросовестном отношении России

США выйдут из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если Россия будет вести их «недобросовестно». Об этом предупредил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Меня бы обеспокоило, если бы мы пришли к выводу, что Россия ведет переговоры недобросовестно. И если это произойдет, да — мы отойдем в сторону», — отметил он.

По словам Вэнса, Москва требует «больше, чем разумно давать». При этом он подчеркнул, что его это не беспокоит, поскольку «так часто бывает на переговорах».

В этом же интервью Вэнс заявил о необходимости сблизить позиции Москвы и Киева для достижения мира. Он указал, что США продолжат работать над этим до того момента, пока Белый дом не решит, что «фактически больше не может добиться прогресса».