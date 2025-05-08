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23:08, 8 мая 2025Мир

Вэнс назвал способ добиться мира на Украине

Вэнс: США хотят сблизить позиции Киева и Москвы для мира на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

США хотят сблизить позиции Москвы и Киева. Такой способ достижения мира на Украине в интервью телеканалу Fox News назвал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Нам нужно сблизить стороны, чтобы добиться долгосрочного мира. Пока что мы этого еще не добились», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что США продолжат работать над этим до того момента, пока Белый дом не решит, что «фактически больше не может добиться прогресса».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на претензии Вэнса в адрес России. «Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были соблюдены в ходе урегулирования. Мы хотим, чтобы были решены первоначальные причины конфликта», — подчеркнул представитель Кремля.

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