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15:19, 8 мая 2025Бывший СССР

Верховный суд Украины отменил один указ Зеленского

Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КСУ Тупицкого
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Верховный суд Украины признал противоправным и отменил указ президента страны Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда (КСУ) в 2021 году. Об этом сообщила «Страна.ua» в Telegram.

Как отмечает издание, суд пришел к выводу, что президент Украины не имеет полномочий отстранять судей КСУ.

Ранее стало известно, что Закарпатское управление Государственной миграционной службы Украины признало недействительными внутренний и зарубежный паспорта Тупицкого. Из-за этого суду пришлось отложить рассмотрение дела против экс-главы КСУ, обвиняемого в коррупции.

В 2024 году Тупицкий пережил покушение, когда находился в Австрии. Как рассказал бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-главу КСУ, вероятно, попытались отравить ртутью.

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