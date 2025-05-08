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21:33, 8 мая 2025Мир

Во Франции резко высказались о новом канцлере Германии

Филиппо обвинил Мерца в желании втянуть Францию в конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен сокрушить Францию, втянув ее в конфликт на Украине. С таким утверждением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

По его словам, новый глава немецкого правительства является сумасшедшим разжигателем войны. «Но, ко всеобщему удивлению, он уже очень слаб! Отсутствие реального большинства в парламенте — чудесный сюрприз!» — добавил Филиппо.

Ранее политик обвинил Евросоюз в попытке помешать урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что объединение подталкивает украинского лидера Владимира Зеленского к бескомпромиссной позиции, препятствуя достижению мира.

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