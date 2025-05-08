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14:30, 8 мая 2025Бывший СССР

Захарова назвала Зеленского террористическим чудищем

МИД: Гости парада Победы не сомневаются в террористической сущности Зеленского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Зарубежные лидеры, прибывшие в Москву на парад Победы, не сомневаются в террористической сущности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Все, что было сказано киевским режимом в качестве угроз и параду, и парадам, и ветеранам, и гостям, почетным гостям, всем гостям этих мероприятий, имеет только одну квалификацию, а именно — терроризм и террористические угрозы. В этом больше, я думаю, не сомневается никто», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Зеленский не является ни борцом за демократию, ни «отстаивателем самостийности Украины». Официальный представитель МИД России также назвала украинского политика настоящим террористическим чудищем, взращенным на деньги Запада.

Ранее Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве. Он заявил, якобы Россия «правильно переживает» по данному поводу.

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