Захарова указала на попытки Трампа вернуть американцев в историю Второй мировой

Захарова: Трамп пытается вернуть американцев в историю Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп пытается вернуть американцев в историю Второй мировой войны, так как они ее забыли и не чтят память о событиях тех лет. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Наблюдаю, как Трамп пытается вернуть народ США в историю Второй мировой (...) [Он пытается решить проблему] полной отрешенности населения Штатов от настоящего, не гламуризированного духа Победы, о незнании даже базовой информации о вкладе предков в борьбу с нацизмом. Это закономерный результат диктатуры либерализма, угнетавшей США десятилетия», — отметила дипломат.

Захарова также указала, что в отличие от США, в России помнят о Великой Отечественной войне и чтят подвиги предков. Она добавила, что Трампу будет сложно преодолеть забвение американского общества, так как это требует долгой, кропотливой работы.

Ранее Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна. Соответствующее заявление содержится в прокламации, опубликованной на сайте Белого дома. Он также признал 8 мая днем Победы во Второй мировой, а 11 ноября в Первой мировой войнах.