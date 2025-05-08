Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 8 мая 2025Мир

Захарова указала на попытки Трампа вернуть американцев в историю Второй мировой

Захарова: Трамп пытается вернуть американцев в историю Второй мировой войны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пытается вернуть американцев в историю Второй мировой войны, так как они ее забыли и не чтят память о событиях тех лет. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Наблюдаю, как Трамп пытается вернуть народ США в историю Второй мировой (...) [Он пытается решить проблему] полной отрешенности населения Штатов от настоящего, не гламуризированного духа Победы, о незнании даже базовой информации о вкладе предков в борьбу с нацизмом. Это закономерный результат диктатуры либерализма, угнетавшей США десятилетия», — отметила дипломат.

Захарова также указала, что в отличие от США, в России помнят о Великой Отечественной войне и чтят подвиги предков. Она добавила, что Трампу будет сложно преодолеть забвение американского общества, так как это требует долгой, кропотливой работы.

Ранее Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна. Соответствующее заявление содержится в прокламации, опубликованной на сайте Белого дома. Он также признал 8 мая днем Победы во Второй мировой, а 11 ноября в Первой мировой войнах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл содержание документа с Си Цзиньпином

    Россия и Китай сделали заявление по КНДР

    В США усомнились в необходимости сделки по недрам с Украиной

    Стало известно об обсуждении России и США способов возобновить поставки газа в Европу

    Президент Сербии высказался об ответе Евросоюзу на претензии из-за его визита в Россию

    Зеленскому предрекли значительное сокращение срока жизни при одном условии

    Заявившего о неофициальном перемирии с Россией депутата уличили во лжи

    Женатого на украинке таксиста из Москвы арестовали и обвинили в госизмене. Что об этом известно?

    Суперкомпьютер определил фаворита финала Лиги чемпионов

    На Украине заявили о превращении страны в колонию США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости