Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:24, 8 мая 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал атаки дронов на Россию

Президент Украины Зеленский прокомментировал атаки дронов на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Eva Korinkova / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал атаки дронов на Россию. Свое мнение он высказал во время вечернего обращения в Telegram.

«Справедливо, что российское воздушное пространство теперь тоже ощущает беспокойство», — отметил глава государства.

По словам политика, Украина по-прежнему готова к прекращению огня сроком не менее чем на месяц. Зеленский анонсировал усиление санкционного давления на Москву в ближайшее время.

Ранее Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости. 11 марта Московская область подверглась самой массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это меня не радует». Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до точки принятия решений

    Умер автор американской концепции «мягкой силы»

    В Приднестровье открыли мемориальную доску в память о Гитлере

    Зеленский прокомментировал атаки дронов на Россию

    На Украине назвали преследуемую Зеленским цель ратификации соглашения по минералам

    Amazon изобрела робота-грузчика с чувствами

    Рейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся в Турцию на полпути

    На Украине допустили переход к евро в качестве базовой валюты для гривны

    Экс-соратник Ройзмана вернулся с СВО

    Белоусов сравнил борьбу с неонацизмом с подвигом Красной армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости