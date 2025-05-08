Президент Украины Зеленский прокомментировал атаки дронов на Россию

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал атаки дронов на Россию. Свое мнение он высказал во время вечернего обращения в Telegram.

«Справедливо, что российское воздушное пространство теперь тоже ощущает беспокойство», — отметил глава государства.

По словам политика, Украина по-прежнему готова к прекращению огня сроком не менее чем на месяц. Зеленский анонсировал усиление санкционного давления на Москву в ближайшее время.

Ранее Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости. 11 марта Московская область подверглась самой массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).