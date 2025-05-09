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16:48, 9 мая 2025Мир

«Бессмертный полк» в Израиле сбросил проукраинского активиста в фонтан

В Хайфе активиста с проукраинским плакатом сбросили в фонтан в День Победы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль Новости»

В Хайфе (Израиль) участники шествия «Бессмертный полк» вступили в конфронтацию с проукраинским активистом. Об этом сообщило издание «Голос Израиля» в Telegram-канале.

Проукраинский активист в День Победы вышел на улицу с плакатом «Не марайте дедов — они не бомбили Киев!». В ответ участники шествия столкнули его в городской фонтан.

Плакат мужчины был написан на русском языке. Вместе с ним жители Хайфы столкнули в фонтан и еще одного человека. Сопротивление активист оказывать не стал.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал угрозы возможных провокаций на День Победы со стороны Украины. «Собака лает — караван шагает», — сказал он.

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