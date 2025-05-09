«Бессмертный полк» в Израиле сбросил проукраинского активиста в фонтан

В Хайфе активиста с проукраинским плакатом сбросили в фонтан в День Победы

В Хайфе (Израиль) участники шествия «Бессмертный полк» вступили в конфронтацию с проукраинским активистом. Об этом сообщило издание «Голос Израиля» в Telegram-канале.

Проукраинский активист в День Победы вышел на улицу с плакатом «Не марайте дедов — они не бомбили Киев!». В ответ участники шествия столкнули его в городской фонтан.

Плакат мужчины был написан на русском языке. Вместе с ним жители Хайфы столкнули в фонтан и еще одного человека. Сопротивление активист оказывать не стал.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал угрозы возможных провокаций на День Победы со стороны Украины. «Собака лает — караван шагает», — сказал он.