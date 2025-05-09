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18:23, 9 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил о захвате Украины преемниками гитлеровцев

Депутат Верховной Рады Дмитрук: Украину захватили преемники гитлеровцев
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина оказалась захвачена преемниками гитлеровцев в год 80-летия Победы. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Кто бы мог подумать, что в год 80-летия освобождения Украины от гитлеровцев сама Украина окажется захвачена их сегодняшними преемниками?» — написал нардеп.

По его словам, отдельные лидеры Запада снова натравливают радикалов и неонацистов на единство, что является прямым вызовом памяти, совести и здравому смыслу.

Ранее Дмитрук заявил, что место Украины в Союзном государстве России и Белоруссии. По его словам, мир между народами России и Украины неизбежен, а вопрос является только в цене его достижения.

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