Депутат Верховной Рады Дмитрук: Украину захватили преемники гитлеровцев

Украина оказалась захвачена преемниками гитлеровцев в год 80-летия Победы. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Кто бы мог подумать, что в год 80-летия освобождения Украины от гитлеровцев сама Украина окажется захвачена их сегодняшними преемниками?» — написал нардеп.

По его словам, отдельные лидеры Запада снова натравливают радикалов и неонацистов на единство, что является прямым вызовом памяти, совести и здравому смыслу.

Ранее Дмитрук заявил, что место Украины в Союзном государстве России и Белоруссии. По его словам, мир между народами России и Украины неизбежен, а вопрос является только в цене его достижения.