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22:55, 9 мая 2025Россия

Дмитриев прокомментировал слова Уиткоффа по Украине

Глава РФПИ Дмитриев: Эра лживых нарративов вокруг Украины подходит к концу
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил мнение, что эра лживых нарративов вокруг украинского вопроса подходит к концу. Так он прокомментировал в соцсети Х слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявившего, что нельзя решить конфликт на Украине без прямых переговоров.

«Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу», — написал Дмитриев.

До этого Уиткофф заявил, что нелепо предполагать, что Соединенные Штаты не должны наладить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку отсутствие прямых переговоров сделает невозможным разрешение украинского кризиса.

25 апреля в Кремле прошли трехчасовые переговоры между Путиным и Уиткоффом. По словам участников, встреча была конструктивной и помогла сблизить позиции России и США по украинскому вопросу.

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