Глава РФПИ Дмитриев: Эра лживых нарративов вокруг Украины подходит к концу

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил мнение, что эра лживых нарративов вокруг украинского вопроса подходит к концу. Так он прокомментировал в соцсети Х слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявившего, что нельзя решить конфликт на Украине без прямых переговоров.

«Правда. Эра лживых нарративов заканчивается. Правда прорывается наружу», — написал Дмитриев.

До этого Уиткофф заявил, что нелепо предполагать, что Соединенные Штаты не должны наладить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку отсутствие прямых переговоров сделает невозможным разрешение украинского кризиса.

25 апреля в Кремле прошли трехчасовые переговоры между Путиным и Уиткоффом. По словам участников, встреча была конструктивной и помогла сблизить позиции России и США по украинскому вопросу.