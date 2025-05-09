Франция направит доходы от российских активов на обслуживание гаубиц ВСУ

Франция планирует направить доходы от активов РФ на обслуживание гаубиц ВСУ

Правительство Франции планирует направит доходы от замороженных активов России на обслуживание переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) гаубиц Ceasar. Об этом сообщил глава МИД Жан-Ноэль Барро, передает РИА Новости.

«Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через свое предприятие KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar», — рассказал Барро.

Глава французского МИД сделал это заявление во время своего визита во Львов, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее в Европе приняли решение о передаче 3 миллиардов евро из замороженных российских активов инвесторам, чьи деньги были конфискованы Москвой.