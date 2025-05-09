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14:11, 9 мая 2025Мир

Франция направит доходы от российских активов на обслуживание гаубиц ВСУ

Франция планирует направить доходы от активов РФ на обслуживание гаубиц ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Правительство Франции планирует направит доходы от замороженных активов России на обслуживание переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) гаубиц Ceasar. Об этом сообщил глава МИД Жан-Ноэль Барро, передает РИА Новости.

«Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через свое предприятие KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar», — рассказал Барро.

Глава французского МИД сделал это заявление во время своего визита во Львов, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее в Европе приняли решение о передаче 3 миллиардов евро из замороженных российских активов инвесторам, чьи деньги были конфискованы Москвой.

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