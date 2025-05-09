Каллас: ЕС отвергает идею демилитаризации Украины

Европейский союз (ЕС) отвергает идею демилитаризации Украины в качестве условий для завершения конфликта. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.

Она отметила, что ЕС также выступает против отказа от членства Украины в НАТО. Кроме того, объединение продолжает поддерживать путь Киева в Евросоюз.

Каллас также добавила, что министры стран-объединения обсудили принципы возможного мирного урегулирования.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что мирное решение конфликта на Украине подразумевает безъядерный статус страны. Кроме того, Украина должна быть демилитаризована и денацифицирована. Глава российской разведки подчеркнул, что помимо этого Киев должен признать суверенитет нынешних границ России, а также отменить введенные на Украине дискриминационные законы.