Лукашенко назвал территории стран Прибалтики районом для атаки на восток

Лукашенко: Брюссель превратил страны Прибалтики в плацдарм для атаки на восток

Брюссель планомерно превращает территории Польши и стран Прибалтики в районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его словам приводит ТАСС.

Белорусский глава отметил, что в год 80-й годовщины Победы Евросоюз захотел поднять объемы военных ассигнований на уровне более три процента ВВП государств ЕС.

Президент подчеркнул, что на этом фоне белорусская армия — главная опора и надежный щит.

Ранее стало известно, что Литва укрепит инфраструктуру на границе с Россией, у Калининградской области. Также 18 апреля издание Politico писало, что Литва модернизирует и укрепляет Сувалкский коридор (район между территорией Литовской республики, Калининградской областью и Белоруссией) для защиты от нападения России на Европейский союз (ЕС) и НАТО.