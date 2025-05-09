Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:09, 9 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал территории стран Прибалтики районом для атаки на восток

Лукашенко: Брюссель превратил страны Прибалтики в плацдарм для атаки на восток
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Брюссель планомерно превращает территории Польши и стран Прибалтики в районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его словам приводит ТАСС.

Белорусский глава отметил, что в год 80-й годовщины Победы Евросоюз захотел поднять объемы военных ассигнований на уровне более три процента ВВП государств ЕС.

Президент подчеркнул, что на этом фоне белорусская армия — главная опора и надежный щит.

Ранее стало известно, что Литва укрепит инфраструктуру на границе с Россией, у Калининградской области. Также 18 апреля издание Politico писало, что Литва модернизирует и укрепляет Сувалкский коридор (район между территорией Литовской республики, Калининградской областью и Белоруссией) для защиты от нападения России на Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    Вучич по-русски поздравил Путина с Днем Победы

    Олимпийская чемпионка из Украины назвала Международную федерацию фехтования продажной

    Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу

    Вучич выразил надежду встретиться с Путиным в Сербии

    На Западе увидели важную деталь на параде Победы в Москве

    Глава офиса президента Украины заявил о «важном разговоре» с госсекретарем США

    Путин пообщался с режиссером Оливером Стоуном в Кремле

    Лукашенко заявил о трансформации ЕС в военно-политический блок

    Путин провел встречу в Кремле с Вучичем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости