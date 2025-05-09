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21:28, 9 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о трансформации ЕС в военно-политический блок

Лукашенко: ЕС трансформировался в тоталитарный военно-политический блок
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейский Союз (ЕС) фактически трансформировался из политического и экономического объединения в тоталитарный военно-политический блок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

Во время выступления на параде в Минске, приуроченном к 80-летию Победы, белорусский лидер напомнил, что герои Великой Отечественной Войны выстояли и преподали Европе урок. Он отметил, что на деле западные элиты оказались «необучаемыми».

«Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений», — заявил Лукашенко.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ЕС возмущены приездом премьер-министра Словакии Роберта Фицо на юбилейный парад Победы в Москве.

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