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16:23, 9 мая 2025Россия

Медведев назвал врагов России потомками фашистов

Медведев: Наши нынешние враги — потомки фашистов
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

Нынешние враги России — потомки фашистов, а также их пособников, убежден зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Видеообращение политика к юбилею Победы опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Пусть они внимательно посмотрят на стены Рейхстага и автографы победы», — призвал Медведев.

Политик подчеркнул, что страна сокрушила нацистов 80 лет назад и готова сделать это снова. «Вспоминая подвиг солдат Великой Отечественной, знаем — за нами правда, а значит, и скорая окончательная победа», — убежден он.

Ранее Медведев опубликовал поздравление с Днем Победы. В своем посте он подчеркнул, что россияне помнят: «Если враг не сдается — его уничтожают».

9 мая в России отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Москве прошел военный парад, участие в котором приняли военнослужащие, ветераны, а также делегации дружественных государств и стран СНГ.

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