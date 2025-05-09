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14:02, 9 мая 2025Экономика

Москвичей предупредили о сильном похолодании

В Москве вечером и ночью 9 мая ожидается сильное похолодание
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

В Москве вечером и ночью 9 мая ожидается сильное похолодание. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура может опуститься до плюс 1-3 градусов. Синоптик также добавила, что местами — в пониженных формах рельефа, на эстакадах и мостах — температура может опуститься до минус 1-2 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в центре европейской части России в ближайшее время ожидаются заморозки. По его словам, самое сильное похолодание ожидается в самой западной части страны — в Калининградской области.

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