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17:26, 9 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на установку в Вильнюсе мусорки для гвоздик и советской ностальгии

Депутат Драпеко об установке в Вильнюсе мусорки для гвоздик: Мы запомним все
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко осудила установку мусорного бака для гвоздик, свечей и советской ностальгии в Вильнюсе. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Мы запомним всех и все. У нас долгая память. Мы помним и своих героев, и своих врагов, и прошлых, и нынешних. Поэтому мэр Вильнюса должен ходить и оглядываться по сторонам», — заявила Драпеко.

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фото мусорного бака с надписью: «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Над текстом изображен герб Украины.

9 мая в Москве состоялся парад Победы, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Его посетили лидеры почти 30 государств, в том числе Белоруссии, Китая, Словакии, Сербии и Бразилии.

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