Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:22, 9 мая 2025Мир

Подавшая иск против Трампа генпрокурор попала под следствие

WP: Подавшая иск против Трампа генпрокурор Джеймс попала под следствие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Летиция Джеймс

Летиция Джеймс. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Минюст США начал расследование сделок с недвижимостью с участием генерального прокурора Нью-Йорк Летиции Джеймс, подавшей иски против обеих администраций президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Расследование было начато после письма директора Федерального агентства по финансированию жилья США Уильяма Дж. Пулте к генпрокурору Пэм Бонди, в котором он обвинил Джеймс в фальсификации банковских документов и записей о собственности с целью получения государственных субсидий и льготных кредитов.

В статье отмечается, что ранее Джеймс подала несколько исков против Trump Organization с обвинением в нарушениях деловой практики и добилась крупного судебного решения на сотни миллионов долларов.

В конце апреля стало известно, что американских чиновников начнут проверять на лояльность Трампу и готовность следовать его политическому курсу. По данным The Wall Street Journal, проверки начнутся с 1 октября 2025 года.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Побратались на фоне кремлевских башен. Лидеры Сербии и Словакии встретились в Москве перед парадом Победы

    Сербы определились с любимым лидером России

    Трамп захотел повысить налоги для богатых

    Подавшая иск против Трампа генпрокурор попала под следствие

    Появились детали награждения отца Путина

    Президент еще одной страны прибыл в Москву

    Названо число дезертиров в рядах ВСУ

    Си Цзиньпин высказался о дружбе России и Китая

    В Японии рассказали о «тонущем в проблемах» Зеленском

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости