Подавшая иск против Трампа генпрокурор попала под следствие

WP: Подавшая иск против Трампа генпрокурор Джеймс попала под следствие

Минюст США начал расследование сделок с недвижимостью с участием генерального прокурора Нью-Йорк Летиции Джеймс, подавшей иски против обеих администраций президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Расследование было начато после письма директора Федерального агентства по финансированию жилья США Уильяма Дж. Пулте к генпрокурору Пэм Бонди, в котором он обвинил Джеймс в фальсификации банковских документов и записей о собственности с целью получения государственных субсидий и льготных кредитов.

В статье отмечается, что ранее Джеймс подала несколько исков против Trump Organization с обвинением в нарушениях деловой практики и добилась крупного судебного решения на сотни миллионов долларов.

В конце апреля стало известно, что американских чиновников начнут проверять на лояльность Трампу и готовность следовать его политическому курсу. По данным The Wall Street Journal, проверки начнутся с 1 октября 2025 года.