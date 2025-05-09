Присутствие мировых лидеров на параде в Москве стало провалом для Запада

WP: Присутствие мировых лидеров на параде в Москве стало провалом для Запада

Присутствие мировых лидеров на параде Победы в Москве стало провалом для Запада и победой для России. Об этом пишет The Washington Post.

Как сообщает издание, 9 мая по Красной площади проносились российские танки, ракетные установки и беспилотники. В материале говорится, что президент России Владимир Путин, которого «стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу».

Президент РФ Владимир Путин поднял тост за победителей во время торжественного приема глав иностранных делегаций.

В Минобороны сообщили, что ВСУ 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия ко Дню Победы.