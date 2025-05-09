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16:27, 9 мая 2025Интернет и СМИ

Присутствие мировых лидеров на параде в Москве стало провалом для Запада

WP: Присутствие мировых лидеров на параде в Москве стало провалом для Запада
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool / Reuters

Присутствие мировых лидеров на параде Победы в Москве стало провалом для Запада и победой для России. Об этом пишет The Washington Post.

Как сообщает издание, 9 мая по Красной площади проносились российские танки, ракетные установки и беспилотники. В материале говорится, что президент России Владимир Путин, которого «стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу».

Президент РФ Владимир Путин поднял тост за победителей во время торжественного приема глав иностранных делегаций.

В Минобороны сообщили, что ВСУ 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия ко Дню Победы.

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