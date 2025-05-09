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15:01, 9 мая 2025Россия

Путин поднял тост за победителей

Президент России Владимир Путин поднял тост за поколение победителей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин поднял тост за победителей во время торжественного приема глав иностранных делегаций. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Пул N3».

«Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за поколение победителей! За торжество правды и справедливости! За процветание наших стран и народов!» — сказал российский лидер.

Ранее глава государства заявил, что страна помнит уроки Второй мировой войны. «И никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей», — сказал он.

Между тем газета The Washington Post написала, что присутствие большого числа мировых лидеров на параде Победы в Москве стало победой России.

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