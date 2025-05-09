Путин заявил об увеличении объемов поставок в Сербию «Газпромом»

Путин: Газпром нарастил поставки в Сербию сверх контрактных обязательств

«Газпром» нарастил поставки в Сербию сверх контрактных обязательств. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский глава подчеркнул, что что РФ остается гарантом энергобезопасности Сербии. Кроме того, он уточнил, что Россия обеспечивает порядка 85 процентов всех ее потребностей в энергетике, в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных в Сербии объемов природного газа по маршруту «Турецкий поток».

Путин отметил, что надежность поставок создает условия для стабильной экономической деятельности в Сербии.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО составила 1,2 триллиона рублей. Для сравнения, годом ранее фиксировался убыток в 629 миллиардов.