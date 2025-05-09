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12:08, 9 мая 2025Спорт

Российский гребец-чемпион сменил спортивное гражданство

Лидер сборной России по гребному слалому Эйгель перешел в команду Узбекистана
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лидер сборной России по гребному слалому Павел Эйгель сменил спортивное гражданство. Об этом он сообщил ТАСС.

Эйгель будет представлять команду Узбекистана. «Основная причина моего перехода заключается в том, что я продолжаю ощущать себя топовым спортсменом, которому еще по силам показать достойный результат на международной арене», — заявил он.

35-летний гребец признался, что не считает себя возрастным спортсменом. «А в сборной команде России сейчас придерживаются стратегии искусственного омоложения состава. (...) В прошлом году отобрался в национальную команду как первый номер сборной, но меня отправили в резерв, заявив при этом, что на все централизованные сборы я смогу ездить только за свой счет», — посетовал Эйгель. По словам спортсмена, он пытался поговорить с тренерами и федерацией, но диалога не вышло.

Ранее стало известно, что Международная федерация каноэ (ICF) одобрила участие российских слаломистов в ключевых стартах 2025 года. Команда планирует выступить в нейтральном статусе на чемпионатах Европы и мира, а также двух этапах Кубка мира.

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