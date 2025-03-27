Российские слаломисты выступят на чемпионатах мира и Европы 2025 года

ICF одобрила участие российских слаломистов в чемпионатах мира и Европы в 2025-м

Специальная комиссия Международной федерации каноэ (ICF) одобрила участие российских слаломистов в ключевых стартах 2025 года. Об этом сообщается на сайте Федерации гребного слалома России (ФГСР).

«Этот результат — итог большой работы ФСГР во главе с президентом Сергеем Папушем. Он находился в постоянном контакте с руководителем ICF Томасом Конецко, что позволило достичь взаимопонимания и договоренности», — подчеркнуто в сообщении.

Сборная России планирует выступить в нейтральном статусе на чемпионате Европы в Париже (Франция), чемпионате мира в Пенрите (Австралия), а также двух этапах Кубка мира (в Испании и Франции). Спортсмены в возрасте до 19 и до 24 лет готовятся к первенству мира в Фуа (Франция).

Ранее главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов рассказал, что большинство спортсменов и тренеров рады видеть их после трехлетнего отсутствия. Он добавил, что некоторые команды, в частности, чешская, агрессивно настроены к россиянам.