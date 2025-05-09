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00:39, 9 мая 2025Культура

Умерла автор «Приключений желтого чемоданчика»

Умерла автор «Приключений желтого чемоданчика» Софья Прокофьева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Т. Бодренко / РИА Новости

Российская детская писательница и поэтесса, автор «Приключений желтого чемоданчика» Софья Прокофьева умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба издательского дома «Городец» в Telegram-канале.

Сказочнице было 96 лет. Произведения Прокофьевой переведены более чем на двадцать языков. По многим ее сказкам и пьесам сняты художественные и мультипликационные фильмы. На счету Прокофьевой премии Кодаи в Японии и ФИПРЕССИ, а также Национальная литературная премия «золотое перо Руси».

Ранее в возрасте 88 лет скончался автор американской концепции «мягкой силы», один из главных идеологов неолиберализма в международных отношениях Джозеф Най. Его теория предполагает использование культуры, политических ценностей и внешней политики для осуществления изменений.

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