Умер автор американской концепции «мягкой силы» Джозеф Най

Умер автор американской концепции «мягкой силы» Джозеф Най, об этом сообщает The Harvard Crimson.

Один из главных идеологов неолиберализма в международных отношениях скончался в во вторник, 6 мая, в возрасте 88 лет. Издание отмечает, что Най был бывшим деканом Гарвардской школы имени Кеннеди и выдающимся ученым в области международных отношений.

«Най, занимавший пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности при президенте Билле Клинтоне, был одним из самых влиятельных мыслителей в современной теории международных отношений», — говорится в публикации.

Най трактовал концепцию «мягкой силы» как способность добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения. Его теория предполагает использование культуры, политических ценностей и внешней политики для осуществления изменений.

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