В Белом доме прокомментировали сообщения о встречи Путина и Трампа

Левитт: Трамп не планирует встречу с Путиным в рамках визита на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп в рамках визита на Ближний Восток не планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, трансляция велась на сайте Белого дома.

«Президент ответил на этот вопрос вчера: встречи не будет», — ответила Левитт на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп прокомментировал слухи о том, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии фразой «Я так не думаю». «Но у нас идут очень хорошие разговоры. Очень-очень хорошие», — добавил президент США, не вдаваясь в подробности.

