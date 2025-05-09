Трамп прокомментировал слухи о скорой встрече с Путиным

Трамп опроверг слухи о встрече с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о том, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

На вопрос о возможности скорой встречи с Путиным американский лидер ответил: «Я так не думаю». «Но у нас идут очень хорошие разговоры. Очень-очень хорошие», — добавил Трамп, не вдаваясь в подробности.

Позже он призвал Украину и Россию к 30-дневному перемирию, так как оно может привести к заключению мирного соглашения. «Все это можно сделать очень быстро», — отметил американский лидер в соцсети Truth Social.