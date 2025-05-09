В КНДР объяснили запуск баллистической ракеты учениями под руководством Ким Чен Ына

КНДР провела учения с запуском ракеты под руководством Ким Чен Ына

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 8 мая провела учения с запуском баллистической ракеты под руководством Ким Чен Ына. Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР ЦТАК.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил объединенными учениями по нанесению удара дальнобойных орудий и ракетных систем», — говорится в тексте статьи. Отмечается, что целью учений было привить подразделениям порядок применения орудийных и ракетных систем.

ЦТАК также сообщило, что для запуска использовали тактическую баллистическую ракету типа «Хвасонпхо-11га». Кроме того, на учениях была задействована 600-миллиметровая дальнобойная реактивная система залпового огня.

Ранее о запуске баллистической ракеты КНДР сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. Информацию о возможном пуске ракет Северной Кореи также подтвердил премьер-министр Японии Сигэру Исиба.