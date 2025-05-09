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15:57, 9 мая 2025Мир

В Кремле раскрыли одну деталь о военных из КНДР на параде Победы

Песков: На параде Победы присутствовали командиры подразделений КНДР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство РИА Новости

На параде Победы присутствовали командиры подразделений КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Это был высший офицерский состав, то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина добавил, что российский лидер познакомился с офицерами северокорейской армии и поблагодарил их.

Ранее стало известно, что президент России встретился с военными из КНДР, посетившими парад Победы. Он пожал руку одному из них и пообщался с ним при помощи переводчика.

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