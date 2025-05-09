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02:21, 9 мая 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о преступлениях награжденного Зеленским главы СБУ

Дмитрук: Зеленский наградил главу СБУ Малюка за его преступления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Службы безопасности страны (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за его преступления против украинцев. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал присвоение Малюку звания Героя Украины, обвинив его в пытках и убийствах мирного населения. Также, по словам парламентария, глава СБУ несет ответственность за геноцид украинцев.

«Звание присвоено за преданность террористическому режиму. (...) За уничтожение веры православной. За четкое и беспрекословное уничтожение Украины и всего украинского народа», — указал он.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что в штаб-квартире СБУ в Киеве в 2022 году находился концентрационный лагерь для проведения пыток, к организации которого причастен Малюк.

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