Перед парадом Победы в Москве отключился мобильный интернет

МСК1.ру: Утром 9 мая в центре Москвы перестал работать мобильный интернет

Утром 9 мая в центре Москвы перестал работать мобильный интернет. Примерно с 08:30 пользователи начали жаловаться на полное отсутствие доступа к онлайн-сервисам: не загружаются мессенджеры, карты, поисковые системы и приложения доставки. При этом звонки и SMS остаются доступными. Об этом сообщается на портале МСК1.ру

Проблемы наблюдаются у абонентов всех крупных операторов. Ситуацию подтверждают горожане, оказавшиеся в районе Кремля и центральных улиц Москвы.

Аналогичные ограничения уже вводились 7 мая — в день генеральной репетиции парада.

Отключение мобильного интернета связано с мерами безопасности на время проведения Парада Победы на Красной площади. Как ранее объяснили в Госдуме, временное отключение связи — это элемент превентивной защиты, позволяющий пресечь потенциальные угрозы, включая риск атак с использованием дронов.