Daily Shincho: Зеленский тонет в проблемах с внешней и внутренней политикой

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с серьезными проблемами, в том числе во внутренней политике. На это указал профессор Сасаки Масааки в статье для японского издания Daily Shincho.

Он отметил, что среди украинских политиков, особенно оппозиционных, растет недовольство действиями правительства. Эксперт подчеркнул, что коррупция всегда была «бичом Украины», при этом после введения военного положения ситуация в стране значительно ухудшилась.

Помимо этого, добавил он, украинцы не желают воевать и любыми способами пытаются избежать отправки на фронт. «В итоге Владимир Зеленский увязает не только во внешних проблемах, но и во внутренних неурядицах, тонет в них, словно в болоте», — подытожил Масааки.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский допустил гражданскую войну и распад Украины после окончания конфликта с Россией. Он указал, что если у Киева не будет внешнего врага, то проблемы найдутся внутри государства.