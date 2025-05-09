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21:47, 9 мая 2025Мир

Вучич выразил надежду встретиться с Путиным в Сербии

Вучич заявил, что надеется на визит Путина в Сербию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин посетит с визитом Белград. Об этом он заявил во время визита в Москву, его слова приводит РИА Новости.

«Спасибо Вам еще раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад. Надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии», — сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, его делегация чувствовала себя в Москве «как дома».

Ранее сообщалось, что Путин провел в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца встречу с сербским главой Александром Вучичем. Российский лидер тепло поприветствовал гостя из Сербии. Последняя личная встреча Путина и Вучича проходила осенью 2021 года, до начала спецоперации на Украине.

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