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06:48, 10 мая 2025Экономика

Американская компания захотела купить долю в «Турецком потоке»

WSJ: Компания Elliott хочет купить долю в болгарском участке «Турецкого потока»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Инвесиционная компания Elliott Investment Management из США интересуется возможностью купить долю активов, которая включает проходящий в Болгарии участок трубопровода «Турейкий поток». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), опираясь на источники.

В статье указано, что в апреле представители фонда встречались с чиновниками Болгарии в Софии, помимо этого, компания подписала соглашение о неразглашении с газовым оператором «Булгартрансгаз». Уточняется, что Elliott надеется получить еще и доступ к сети дата-центров и кабелей для передачи данных. Переговоры пока в начальной стадии, гарантий по достижению соглашения нет.

Авторы издания уточняют, что подобная сделка могла бы укрепить поставки топлива из РФ, пока европейские лидеры стремятся отказаться от использования российских энергоносителей.

Ранее Reuters сообщал, что ЕС вряд ли удастся отказаться от российского газа по причине форс-мажора. Из России в Европу сейчас поступает почти пятая часть (19 процентов) всего закупаемого ресурса, включая поставки по «Турецкому потоку», а также сделки по СПГ.

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