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00:49, 10 мая 2025Мир

Фицо заявил Путину о готовности наложить вето на запрет поставок энергоресурсов из России

Фицо: Словакия готова наложить вето на запрет поставок энергоресурсов из России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе визита в Кремль для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его страна готова наложить вето в ЕС на запрет поставок энергоресурсов из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Если нужно, чтобы с этим (запретом — прим. «Ленты.ру») согласились все 27 государств-членов, то мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов», — подчеркнул словацкий премьер.

Фицо добавил, что в случае отказа от права вето вопрос будут решать крупные государства Евросоюза.

До этого премьер-министр Словакии заявил о неэффективности антироссийских санкций. Он обратил внимание на то, что они «наносят ущерб самому Европейскому союзу».

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