Мерца призвали не прятаться как Шольц и передать Украине Taurus

Депутат Штрак-Циммерманн: Мерц должен дать ВСУ Taurus, а не прятаться как Шольц

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus, а не прятаться, как его предшественник Олаф Шольц. Об этом заявила депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, сообщает телеканал N-tv.

Председатель комитета бундестага по обороне выразила надежду, что Мерц «не будет прятаться за шаблонными компромиссами, а возьмет на себя ответственность лидера в Европе».

Штрак-Циммерманн отметила, что необходимо ускорить военные поставки Украине в дополнение к гуманитарной и экономической помощи.

Ранее Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций, если Москва не согласится на 30-дневное перемирие на Украине. По его словам, в этом вопросе действия Европы, США и Великобритании будут скоординированы.