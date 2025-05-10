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15:08, 10 мая 2025Мир

Мерца призвали не прятаться как Шольц и передать Украине Taurus

Депутат Штрак-Циммерманн: Мерц должен дать ВСУ Taurus, а не прятаться как Шольц
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus, а не прятаться, как его предшественник Олаф Шольц. Об этом заявила депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, сообщает телеканал N-tv.

Председатель комитета бундестага по обороне выразила надежду, что Мерц «не будет прятаться за шаблонными компромиссами, а возьмет на себя ответственность лидера в Европе».

Штрак-Циммерманн отметила, что необходимо ускорить военные поставки Украине в дополнение к гуманитарной и экономической помощи.

Ранее Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций, если Москва не согласится на 30-дневное перемирие на Украине. По его словам, в этом вопросе действия Европы, США и Великобритании будут скоординированы.

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