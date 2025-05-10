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03:23, 10 мая 2025Экономика

Минфин США предрек дефолт к августу

Минфин США заявил, что страну может ждать дефолт к августу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

США могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже к августу, если американский Конгресс не повысит потолок задолженности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министра финансов США Скотта Бессента лидерам законодательного органа.

По словам чиновника, «существует обоснованная вероятность» того, что денежные средства правительства «будут исчерпаны в августе, пока Конгресс будет находиться на каникулах». Кроме того, Бессент призвал увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля «для сохранения полноты доверия и авторитета США».

Отмечается, что к августу у страны, предположительно, закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей 36,2 триллиона долларов.

Ранее издание The New York Times писало, что США могут объявить дефолт в середине июля 2025 года, если Конгресс в очередной раз не примет решение о повышении лимита государственного долга.

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