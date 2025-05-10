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16:22, 10 мая 2025Мир

«НАТО отреагировала немедленно». Британский флот перехватил российскую подлодку у берегов Франции. Что об этом известно?

Королевский флот Британии перехватил подводную лодку РФ у берегов Франции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Royal Navy

Королевский военно-морской флот Великобритании перехватил российскую дизель-электрическую подводную лодку «Краснодар» в проливе Ла-Манш у берегов Франции. По информации британских военно-морских сил, судно было замечено во время его возвращения в Россию.

За перемещением субмарины наблюдал с воздуха военный вертолет Wildca из состава 815-й морской авиационной эскадрильи, затем его сопровождал морской патрульный корабль класса River HMS Tyne. Позже, когда судно покинуло воды Великобритании, слежку за ним британцы передали союзникам.

Немецкое издание Bild опубликовало видеозапись, на которой запечатлено наблюдение за российской подлодкой. Кадры сопровождаются следующим заголовком: «НАТО отреагировала немедленно. У берегов Европы объявлена ​​тревога о подводных лодках».

Фото: Royal Navy

В России рассказали о прорыве в создании субмарин

В марте 2025 года в «Рособоронэкспорте» рассказали о прорыве в мире неатомных субмарин. По данным компании, таковым стал российский «Амур 1650».

Подводную лодку в компании назвали новым словом в военно-морской технике. «Это настоящий прорыв в мире неатомных субмарин. Она создана для выполнения самых сложных задач в любых условиях Мирового океана», — указали в «Рособоронэкспорте».

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Там же перечислили основные задачи подлодки: уничтожение вражеских подводных и надводных кораблей, поражение наземных целей и скрытная постановка минных заграждений. К преимуществам российской подлодки в компании отнесли, в частности, ее малошумность, высокую автоматизацию и сбалансированное вооружение.

В США назвали самую большую угрозу России для НАТО

В том же месяце американское издание 19FortyFive заявило, что российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885 «Ясень» и его модификации являются самой большой угрозой для США и НАТО.

Они тихие и имеют множество дальнобойных ракетных возможностей. Кроме того, торпеды [подлодок] проекта «Ясень» смертоносны, и дружественные надводные флоты должны уделять им пристальное внимание

Брент Иствудобозреватель 19FortyFive

Иствуд называет АПЛ проекта 885 «Ясень» самыми эффективными российскими субмаринами.

Среди других подлодок он выделил АПЛ проектов 949А «Антей» и 971 «Щука-Б», а также дизель-электрические субмарины проекта 636 «Варшавянка».

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

«Таким образом, российский флот быстрых ударных подводных лодок очень эффективен и грозен. Атомные лодки скрытны и быстры. Они обладают достаточной огневой мощью и могут представлять угрозу для судоходства США и союзников. Они также могут служить охотниками-убийцами для уничтожения вражеских подводных лодок», — говорится в публикации. Там же подчеркивается, что субмарины собирают важные разведывательные данные и являются глазами и ушами российского флота.

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