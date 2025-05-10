Украинские активисты попытались сорвать «Бессмертный полк» в Европе

Украинские активисты не смогли помешать шествию «Бессмертного полка» в Париже

В Париже прошло шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участников акции.

По информации агентства, во время проведения мероприятия шествие пытались сорвать украинские активисты, однако в дело вмешалась местная полиция.

«У них были плакаты против президента [России Владимира] Путина, на стенах тоже были надписи, на полу. В общем, была провокация со стороны украинцев, но наше мероприятие было зарегистрировано, поэтому полиция пресекла все провокации», — заявила принимавшая участие в акции Анна Новикова.

Ранее стало известно, что в Женеве шествие в рамках акции «Бессмертный полк» к 9 Мая прошло напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН).