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17:38, 10 мая 2025Мир

Напротив офиса ООН прошел «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертного полка» в Женеве прошло напротив штаб-квартиры ООН
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал 360.ru

В Женеве шествие в рамках акции «Бессмертный полк» к 9 Мая прошло прямо напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на организаторов акции.

По информации издания, 10 мая на площади Наций в швейцарском городе собрались около 250 человек. Участники акции пришли с портретами ветеранов, а также советской и российской военной символикой. Кроме того, в месте проведения акции установили макет Кремля.

Координаторы уточнили, что «Бессмертный полк» прошел без каких-либо инцидентов, а георгиевские ленты, флаги России и другая патриотическая атрибутика не вызвала вопросов у местных органов правопорядка, их никто не запрещал. Отмечается, что мэрия шла организаторам навстречу в процессе согласования, а полиция к происходящему отнеслась «с уважением и пониманием».

Ранее стало известно, что украинцы безуспешно пытались сорвать концерт российской группы «Хор Турецкого» во время Генассамблеи ООН.

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