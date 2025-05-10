В Белоруссии пообещали «разбить хлебало» российскому журналисту за ложь о Лукашенко. Что он сказал и за что извинялся?

Журналист Колесников извинился перед Лукашенко за слова о поведении на параде

После критики со стороны коллег из Белоруссии журналист издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников был вынужден извиниться перед главой республики Александром Лукашенко. В своем репортаже с парада Победы в Москве корреспондент заявил, что политик якобы не поприветствовал белорусских военнослужащих в ходе шествия.

В статье «Победа была за ними» Колесников написал, что Лукашенко не встал, когда на Красную площадь вышел военный расчет Белоруссии. Позже корреспондент уточнил, что посмотрел трансляцию парада и готов отказаться от своих слов. Он заявил, что белорусский лидер на самом деле вставал и поднимал кулак, приветствуя соотечественников.

«Я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — исправил сам себя журналист, уточнив что за столь серьезную ошибку ему стоит извиниться перед самим главой республики.

Журналист Андрей Колесников. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Белоруссии журналисту пообещали разбить лицо за ложь о Лукашенко

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок резко отреагировал на репортаж Андрея Колесникова о параде Победы, в котором тот с иронией указал на якобы неуважительное отношение Лукашенко к военнослужащим республики. Журналист назвал коллегу тварью и пригрозил «разбить хлебало», если увидит его вживую.

Фото: Иван Секретарев / Михаил Корытов / Фотохост-агентство РИА Новости

Азаренок выразил возмущение в связи с тем, как в своей статье Колесников выставил лидера его страны. Он напомнил, что в репортаже «Коммерсанта» было указано, что Лукашенко «благосклонно кивнул» маршировавшим белорусским бойцам, пока лидеры других стран приветствовали своих военных стоя.

За это телеведущий назвал Колесникова либералом, а издание, для которого он пишет, — туалетной бумагой. Азаренок подчеркнул, что мир журналистики тесен, так что в следующий раз при встрече не обойдется без драки.

В «Коммерсанте» возмущение белорусских коллег назвали «мышиной возней»

Главный редактор издания «Коммерсант» Михаил Лукин прокомментировал критику репортажа Колесникова о параде в Москве. В интервью изданию «Подъем» он назвал возмущение со стороны белорусских коллег «мышиной возней».

Я не могу оценивать корректность другой стороны. Люди имеют право считать, что вот эта заметка плохая, а кому-то она понравилась. Я совершенно не хочу в этом мышином разборе участвовать Михаил Лукин главный редактор «Коммерсанта»

Лукин уточнил, что не собирается как-либо отвечать на подобную критику от имени всего издания. Он напомнил, что реакции людей на новостные материалы бывают разнообразны — кому-то статья может нравиться, а кто-то — недоволен ею. Главред «Коммерсанта» сделал акцент на том, что каждый читатель имеет право на собственное мнение.