После критики со стороны коллег из Белоруссии журналист издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников был вынужден извиниться перед главой республики Александром Лукашенко. В своем репортаже с парада Победы в Москве корреспондент заявил, что политик якобы не поприветствовал белорусских военнослужащих в ходе шествия.
В статье «Победа была за ними» Колесников написал, что Лукашенко не встал, когда на Красную площадь вышел военный расчет Белоруссии. Позже корреспондент уточнил, что посмотрел трансляцию парада и готов отказаться от своих слов. Он заявил, что белорусский лидер на самом деле вставал и поднимал кулак, приветствуя соотечественников.
«Я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — исправил сам себя журналист, уточнив что за столь серьезную ошибку ему стоит извиниться перед самим главой республики.
В Белоруссии журналисту пообещали разбить лицо за ложь о Лукашенко
Белорусский телеведущий Григорий Азаренок резко отреагировал на репортаж Андрея Колесникова о параде Победы, в котором тот с иронией указал на якобы неуважительное отношение Лукашенко к военнослужащим республики. Журналист назвал коллегу тварью и пригрозил «разбить хлебало», если увидит его вживую.
Азаренок выразил возмущение в связи с тем, как в своей статье Колесников выставил лидера его страны. Он напомнил, что в репортаже «Коммерсанта» было указано, что Лукашенко «благосклонно кивнул» маршировавшим белорусским бойцам, пока лидеры других стран приветствовали своих военных стоя.
За это телеведущий назвал Колесникова либералом, а издание, для которого он пишет, — туалетной бумагой. Азаренок подчеркнул, что мир журналистики тесен, так что в следующий раз при встрече не обойдется без драки.
В «Коммерсанте» возмущение белорусских коллег назвали «мышиной возней»
Главный редактор издания «Коммерсант» Михаил Лукин прокомментировал критику репортажа Колесникова о параде в Москве. В интервью изданию «Подъем» он назвал возмущение со стороны белорусских коллег «мышиной возней».
Я не могу оценивать корректность другой стороны. Люди имеют право считать, что вот эта заметка плохая, а кому-то она понравилась. Я совершенно не хочу в этом мышином разборе участвовать
Лукин уточнил, что не собирается как-либо отвечать на подобную критику от имени всего издания. Он напомнил, что реакции людей на новостные материалы бывают разнообразны — кому-то статья может нравиться, а кто-то — недоволен ею. Главред «Коммерсанта» сделал акцент на том, что каждый читатель имеет право на собственное мнение.