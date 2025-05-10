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21:43, 10 мая 2025Россия

В Курской области обвинили ВСУ в атаке дроном на памятник советским летчикам

Хинштейн: ВСУ атаковали дроном памятник советским летчикам в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в атаке беспилотником на памятник советским летчикам.

«Сегодня в поселке Коммунар Беловского района вражеский FPV-дрон совершил атаку на памятник советским летчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. В результате атаки памятник частично поврежден», — заявил глава региона.

Хинштейн уточнил, что никто не пострадал. Он добавил, что памятник не является военной целью, однако объекты истории, культуры и религии попадают под удары со стороны ВСУ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что 7 мая украинский дрон поджег храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Сальное Курской области.

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